Прокуратура начала проверку из-за ДТП с погибшим на Кубани

Прокуратура Отрадненского района поставила на контроль процессуальную проверку по факту аварии с тремя машинами, в которой погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба кубанского ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края

Авария произошла 26 января в 18:32 на участке автодороги ст. Попутная — ст. Отрадная. Volkswagen Touareg выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой Калиной» и «ВАЗ 2107». 29-летний водитель отечественного автомобиля погиб на месте, двух пассажирок госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Шестерым гражданам оказали разовую медпомощь, в том числе детям 6 и 9 лет.

По факту аварии в СО ОМВД России по Отрадненскому району проводят процессуальную проверку, результаты которой поставлены на контроль прокуратурой района.

Татьяна Ручкина