В Ярославле на видеонаблюдение и оповещение граждан потратят 70 млн рублей

В Ярославле ищут подрядчика, который займется передачей видеоинформации с камер наблюдения и оповещением граждан в общественных местах города. Аукцион объявлен на zakupki.gov.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Евраев, Telegram Фото: Михаил Евраев, Telegram

Срок оказания услуг — с 1 марта 2025 года до конца 2027 года. В ходе исполнения контракта подрядчик должен будет предоставить систему для работы с камерами, обеспечить защищенную передачу видеоинформации с камер в режиме реального времени и в записи, вывести камеры и устройства системы оповещения на интерактивную карту города. Доступ к видео с камер должен быть у сотрудников полиции и ФСБ.

Также по требованию подрядчик должен обеспечить воспроизведение заранее записанных голосовых сообщений с помощью системы оповещений. По заявке заказчика должна выполняться установка или подключение оборудования.

К системе подрядчика должно быть подключено более 700 камер, расположенных в 316 точках города. В том числе, к системе подключат камеры из новых «Яостановок». Оповещение должно проводиться в 14 местах, в том числе, на Советской площади, «Стрелке», площади Труда, у Вечного огня, на набережной и в парках.

Начальная стоимость контракта — 73,4 млн руб. Заказчик — МКУ «Центр охраны правопорядка» Ярославля. Подрядчика планируют выбрать 6 февраля.

Алла Чижова