В Черном море после разлива мазута обследовали 5500 квадратных километров

В акватории Черного моря после разлива нефтепродуктов из потерпевших крушение танкеров обследовали более 5,5 тыс. кв. км, за сутки — более 450 кв. км. Как сообщает пресс-служба МЧС России, сорбентом обработали свыше 50 тыс. кв. м, за сутки — 1,5 тыс. кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Крыма Сергея Аксенова Фото: Telegram-канал главы Крыма Сергея Аксенова

Мониторируют обстановку акватории и обследуют затонувшие части танкеров 25 судов. Водолазные группы МЧС России обследуют и собирают нефтепродукты в районе причала Витязево. Всего с начала работ собрали более 176 тыс. тонн загрязненного песка и грунта.

В Краснодарском крае обследуют 265 км. С берега вывезли более 175 тыс. тонн загрязненного песка и грунта, за сутки — 369 тонн. На временную площадку поместили свыше 134 тыс. тонн, в том числе за последние сутки более 520 тонн. На полигоны для сбора и утилизации вывезли свыше 40 тыс. тонн, за сутки — более 220 тонн. На площадке временного хранения с помощью вибрационной установки очищено более 10,5 тыс. тонн песка.

В Крыму за сутки обследовали свыше 400 км берега. Специалисты обследуют места с помощью беспилотников, морских судов и авиации МЧС России. В регионе очистили 186 км береговой линии, за сутки — 1,5 км. Собрали 511 тонн загрязненного песка и грунта, за сутки — свыше 6 тонн.

В Севастополе обследуют 165 км берега между поселками Ласпи и Андреевка. Собрано и вывезено 605 тонн загрязненного песка и грунта.

Татьяна Ручкина