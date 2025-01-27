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Коммерсантъ FM
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Правительство расширило перечень лечебных продуктов для детей-инвалидов

Правительство расширило перечень специализированных продуктов питания для детей с инвалидностью до 116 наименований. Перечень дополнили продуктами для детей с муковисцидозом в возрасте от года до 11 лет, говорится в сообщении пресс-службы правительства.

«И просил бы коллег в регионах строго следить за его наличием. Чтобы оно было всегда доступно и, что очень важно, в нужном количестве»,— сказал премьер-министр Михаил Мишустин на заседании.

Продукты лечебного питания — специализированные жидкие и сухие смеси, необходимые детям с орфанными заболеваниями. Они закупаются за счет средств федерального бюджета и выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача. Перечень таких продуктов формирует специальная комиссия Минздрава, после чего его утверждает правительство. В 2024 году перечень расширили до 114 наименований, включив в него продукты для детей с фенилкетонурией и нарушением обмена жирных кислот.

Полина Мотызлевская

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