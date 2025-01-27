Количество зарегистрированных смертей в Казани за год выросло на 8,3%

В 2024 году в Казани зарегистрировали почти 14,2 тыс. актов о смерти, что на 8,3 % больше показателя 2023 года. Об этом сообщила начальник Управления ЗАГС Казани Елена Студеникина в ходе делового понедельника.

«Хочу обратить внимание, что это не только жители Казани, но и жители населенных пунктов Республики Татарстан и соседних регионов», — отметила Елена Студеникина.

Всего в Татарстане в 2024 году зарегистрировали почти 45,2 тыс. актов о смерти.

В 2024 году отделы ЗАГС в Казани зарегистрировали 52,9 тыс. актов гражданского состояния. За год число рожденных в городе детей выросло на 1,6%, было зарегистрировано почти 19,6 тыс. актов рождения детей.

Влас Северин