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В Челябинске банк заплатил штраф за незаконную рекламу

ПАО «Совкомбанк» заплатил штраф 125 тыс. руб. в федеральный бюджет после признания Челябинским УФАС России его рекламы незаконной, сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

О ненадлежащей рекламе в ведомство сообщил местный житель. Ему на почту от банка пришло сообщение с предложением оформить кредит и карту рассрочки «Халва». Заявитель указал, что не обращался в банк, не заключал договоров и не давал согласия на получение рекламы. Кредитор же настаивал, что свою почту житель региона оставил во время оформления кредита и заполнения анкеты. Согласие на рассылку рекламы было получено устно. Однако доказательств такого решения потенциального клиента банк не предоставил, и антимонопольный орган признал рекламу незаконной.

Виталина Ярховска

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