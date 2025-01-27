В Челябинске банк заплатил штраф за незаконную рекламу

ПАО «Совкомбанк» заплатил штраф 125 тыс. руб. в федеральный бюджет после признания Челябинским УФАС России его рекламы незаконной, сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

О ненадлежащей рекламе в ведомство сообщил местный житель. Ему на почту от банка пришло сообщение с предложением оформить кредит и карту рассрочки «Халва». Заявитель указал, что не обращался в банк, не заключал договоров и не давал согласия на получение рекламы. Кредитор же настаивал, что свою почту житель региона оставил во время оформления кредита и заполнения анкеты. Согласие на рассылку рекламы было получено устно. Однако доказательств такого решения потенциального клиента банк не предоставил, и антимонопольный орган признал рекламу незаконной.

Виталина Ярховска