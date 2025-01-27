Росреестр: число сделок на рынке новостроек Кубани в 2024 году снизилось на 25%

В 2024 году на рынке новостроек Краснодарского края зарегистрировано 56,44 тыс. договоров долевого участия в строительстве (ДДУ), что на 25,6% уступает показателю аналогичного периода 2023 года (75,88 тыс.), сообщили «Ъ-Кубань» в региональном управлении Росреестра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Аналогичная тенденция наблюдается в целом по России. Согласно исследованию «Яндекс-Недвижимости», всего в 2024 году в новостройках крупнейших городов России было продано около 287,2 тыс. квартир по ДДУ. Это на 25% меньше, чем годом ранее.

Сильнее всего сократилось количество сделок с договором долевого участия в Самаре — на 46%, в Красноярске — на 43%, в Саратове — на 42%. В Москве было заключено на 16% меньше ДДУ, в Санкт-Петербурге — на 14%, в Казани —13%.

Лидерство последних трех мегаполисов объясняют высокой ценой квадратного метра, кроме того, существенная доля новостроек приходится на проекты бизнес-класса и элитные проекты.

Наталья Решетняк