В Набережных Челнах семьи разводятся под влиянием нумерологов

В набережночелнинском ЗАГСе фиксируют поступления заявлений о расторжении брака по обоюдному согласию с последующим повторным заключением по рекомендации нумерологов. Об этом сообщает «Татар-Информ».

На аппаратном совещании начальник Управления ЗАГС Набережных Челнов Равиля Зарипова сообщила, что нумерологи советуют семьям расторгнуть брак и вновь заключить, но в другую дату, с более положительной энергетикой, что позитивно скажется на семейной жизни.

Артём Дергунов