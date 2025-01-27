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В Угличе расследуют еще одно уголовное дело о реализации гранта Ростуризма

Угличский районный суд отказался прекратить уголовное дело о халатности при строительстве санитарно-сервисного павильона в парке Детства в Угличе, который возводился на средства гранта Ростуризма. Об этом сообщает портал Yarnews.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что грант получил проект «Крепость, которой нет». Построить деревянную крепость на территории Угличского кремля в 2023 году, как требовали условия гранта, местные власти не успели. Вместо этого были сделаны другие работы, в том числе установка нового павильона с туалетом и комнатой матери и ребенка.

Контракт на сумму 5 млн руб. на строительство павильона был заключен в сентябре 2023 года администрацией Углича, позднее заказчика заменили на МБУ «Служба городского хозяйства». В апреле 2024-го объект был принят. Как установило следствие, часть работ на момент приемки не была выполнена. Председателем комиссии была директор МБУ Ирина Медведева. Следствие предложило прекратить уголовное дело и назначить Медведевой судебный штраф.

«В судебном заседании следователь поддержал ходатайство, категория преступления относится к небольшой тяжести, подозреваемая впервые привлекается к уголовной ответственности. Дополнительно пояснил, что после возбуждения уголовного дела подрядчик устранил все недоделки по объекту, то есть ущерб от преступления был возмещен»,— говорится в постановлении суда.

Также Медведева признала вину, загладила причиненный вред пожертвованием денежных средств в помощь военнослужащим, участвующим в проведении СВО. Против этого выступила прокуратура. Угличский районный суд отклонил ходатайство следствия о прекращении уголовного дела в связи с назначением судебного штрафа. Расследование будет продолжено.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в 2024 году было возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа) при расходовании бюджетных средств на обновление вывесок на фасадах зданий в исторической части города. Работы также проходили по указанному гранту Ростуризма.

Антон Голицын

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