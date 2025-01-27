За 2024 год число частных инвесторов из Татарстана превысило 1 млн человек

Количество частных инвесторов из Татарстана за прошлый год выросло до 1,08 млн. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Московской биржи.

Татарстан занял 8 мето среди всех субъектов России по этому показателю. По сравнению с данными за 2023 год, количество частных инвесторов в республике выросло на 148,3 тыс. человек.

Чаще всего татарстанские инвесторы вкладывают свои средства в облигации.

В 2024 году в Татарстане инвестиции в основной капитал впервые превысили 1 трлн руб.

Дарья Сайфиева