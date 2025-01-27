Каток в парке «Черное озеро» закрывается из-за потепления
До наступления холодов каток в парке «Черное озеро» работать не будет. Об этом сообщила дирекция парков и скверов Казани.
Каток в парке «Черное озеро» закрывается из-за потепления
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
Пункт проката коньков также закрывается.
Горожан просят не выходить на лед самостоятельно, пока каток снова не заработает.
По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, днем 27 января в республике температура может подняться до +2. Весь день ожидается дождь и мокрый снег.