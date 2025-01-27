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Каток в парке «Черное озеро» закрывается из-за потепления

До наступления холодов каток в парке «Черное озеро» работать не будет. Об этом сообщила дирекция парков и скверов Казани.

Каток в парке «Черное озеро» закрывается из-за потепления

Каток в парке «Черное озеро» закрывается из-за потепления

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Каток в парке «Черное озеро» закрывается из-за потепления

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Пункт проката коньков также закрывается.

Горожан просят не выходить на лед самостоятельно, пока каток снова не заработает.

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, днем 27 января в республике температура может подняться до +2. Весь день ожидается дождь и мокрый снег.

Дарья Сайфиева

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