До наступления холодов каток в парке «Черное озеро» работать не будет. Об этом сообщила дирекция парков и скверов Казани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Каток в парке «Черное озеро» закрывается из-за потепления

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Каток в парке «Черное озеро» закрывается из-за потепления

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Пункт проката коньков также закрывается.

Горожан просят не выходить на лед самостоятельно, пока каток снова не заработает.

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, днем 27 января в республике температура может подняться до +2. Весь день ожидается дождь и мокрый снег.

Дарья Сайфиева