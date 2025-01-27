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В Красной Поляне спасли травмированного туриста

Специалисты ЮРПСО МЧС России спасли травмированного туриста в Красной Поляне. Вызов в экстренных службах получили вечером в пятницу, 24 января, передает пресс-служба ЮРПСО.

Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России

Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России

К спасателям обратился турист, который получил травму ноги в районе Ачипсинской крепости. Пострадавший пошел гулять к достопримечательности Красной Поляны еще днем, однако добраться так и не смог, так как упал на тропе и получил травму ноги. К пострадавшему отправились спасатели ЮРПСО МЧС России и Кубань-СПАС.

Травмированному туристу оказали доврачебную помощь. Затем на носилках пострадавшего по пересеченной местности вынесли из леса. Турист оказался приезжим из Новгородской области, его передали медикам.

Вячеслав Рыжков

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