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Из Челябинской области выдворили более 70 иностранцев с начала года

В Челябинской области началась операция «Нелегальный мигрант». С начала года уже было зарегистрировано 36 преступлений в сфере миграции, 71 иностранец выдворен из страны, в том числе 49 принудительно, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

В 2025 году из Челябинской области депортировали трех иностранцев, отбывавших наказание за тяжкие преступления. Кроме того, 125 иностранцам закрыли въезд в РФ через Южный Урал. Также за неполный месяц полиция пресекла более 400 административных правонарушений в сфере миграции.

Цель операции «Нелегальный мигрант» — усиление контроля за пребыванием и проживанием иностранцев, их трудовой деятельности, а также выявление и перекрытие каналов незаконной миграции и иных преступлений, сообщает ГУ МВД России по региону.

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