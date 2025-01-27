В Ростовской области смертность превысила рождаемость в 2024 году

По итогам 2024 года в Ростовской области количество умерших превысило количество рожденных. Об этом сообщает Росстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В 2024 году в регионе родилось около 29,3 тыс. детей. Умерли в прошлом году более 51 тыс. человек, что на 1773 больше, чем в 2023 году. Процент количества смертей к родившимся составил 174%.

Всего в 2024 году убыль населения составила 21,7 тыс. человек. В 2023 году этот показатель составлял 19,6 тыс. жителей.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в 2025 году в бюджет Ростовской области будет направлен 621 млн руб. из федерального бюджета на реализацию программ, направленных на повышение рождаемости в регионе. На эти цели также будут выделены средства из местного бюджета.

Ева Китаева