В Ростовской области смертность превысила рождаемость в 2024 году
По итогам 2024 года в Ростовской области количество умерших превысило количество рожденных. Об этом сообщает Росстат.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
В 2024 году в регионе родилось около 29,3 тыс. детей. Умерли в прошлом году более 51 тыс. человек, что на 1773 больше, чем в 2023 году. Процент количества смертей к родившимся составил 174%.
Всего в 2024 году убыль населения составила 21,7 тыс. человек. В 2023 году этот показатель составлял 19,6 тыс. жителей.
Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в 2025 году в бюджет Ростовской области будет направлен 621 млн руб. из федерального бюджета на реализацию программ, направленных на повышение рождаемости в регионе. На эти цели также будут выделены средства из местного бюджета.