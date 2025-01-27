Рейсовый автобус сбил школьника в Кстове 27 января

Автобус ПАЗ, следовавший по маршруту Безводное — Кстово, сбил школьника в Нижегородской области утром 27 января, сообщили в региональном ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД по Нижегородской области Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

По предварительным данным, около 7:30 на перекрестке дорог по улицам Ступишина и Магистральной автобус поворачивал на разрешающий сигнал светофора и сбил мальчика 2013 года рождения, который шел по пешеходному переходу тоже на разрешающий сигнал светофора. Пострадавшего доставили в больницу.

Галина Шамберина