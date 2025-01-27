Треть жителей Ижевска назвали июль самым идеальным месяцем для отпуска

Больше трети или 37% жителей Ижевска назвали июль идеальным месяцем для отпуска. Это наибольший показатель среди всех месяцев года, следует из данных опроса от сервиса SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Каждый пятый или 20% респондентов предпочитают август, 15% — сентябрь, 11% — июнь. На май и октябрь приходятся по 9% опрошенных. Наименее популярный месяц для отпуска у ижевчан — март. Его выбрали менее 1% горожан.

Женщины и мужчины похожи в предпочтения на время отпуска, однако небольшой перевес в сторону прекрасного пола наблюдается в июне.

14% жителей в возрасте 35-45 лет чаще остальных выбирают для отдыха июнь. 39% опрошенных до 45 лет — июль. 29% жителей старше 45 лет — август.

Отпуск в бархатный сезон предпочитают респонденты с доходом от 100 тыс. руб в месяц. Среди зарабатывающих 50 тыс. руб. отпуск на сентябрь — октябрь хотят взять только 5% ижевчан.

Каждый четвертый житель в выборе месяца руководствуется возможностью других членов семьи пойти в отпуск. 14% важно наличие хорошей погоды, 13% — невысокая загруженность на работе.

Каждый десятый руководствуется личными предпочтениями. Еще 9% берут отпуск на даты с доступными билетами и свободными местами в гостиницах.