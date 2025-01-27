Треть жителей Ижевска назвали июль самым идеальным месяцем для отпуска
Больше трети или 37% жителей Ижевска назвали июль идеальным месяцем для отпуска. Это наибольший показатель среди всех месяцев года, следует из данных опроса от сервиса SuperJob.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Каждый пятый или 20% респондентов предпочитают август, 15% — сентябрь, 11% — июнь. На май и октябрь приходятся по 9% опрошенных. Наименее популярный месяц для отпуска у ижевчан — март. Его выбрали менее 1% горожан.
Женщины и мужчины похожи в предпочтения на время отпуска, однако небольшой перевес в сторону прекрасного пола наблюдается в июне.
14% жителей в возрасте 35-45 лет чаще остальных выбирают для отдыха июнь. 39% опрошенных до 45 лет — июль. 29% жителей старше 45 лет — август.
Отпуск в бархатный сезон предпочитают респонденты с доходом от 100 тыс. руб в месяц. Среди зарабатывающих 50 тыс. руб. отпуск на сентябрь — октябрь хотят взять только 5% ижевчан.
Каждый четвертый житель в выборе месяца руководствуется возможностью других членов семьи пойти в отпуск. 14% важно наличие хорошей погоды, 13% — невысокая загруженность на работе.
Каждый десятый руководствуется личными предпочтениями. Еще 9% берут отпуск на даты с доступными билетами и свободными местами в гостиницах.