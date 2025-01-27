Мать и сын погибли при пожаре в частном доме в Ростовской области

Зимовниковском районе Ростовской области мать и сын погибли в результате пожара в частном доме. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области

Пожар произошел в поселке Зимовники, в переулке Набережном. 84-летняя женщина и ее 60-летний сын не заметили запах дыма. Соседи вызвали пожарных, когда дом уже горел.

При тушении на площади 64 кв. м были найдены тела погибших. В ликвидации возгорания участвовали семь сотрудников МЧС с помощью двух единиц техники.

Причины пожара устанавливают дознаватели.

Тат Гаспарян