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Мать и сын погибли при пожаре в частном доме в Ростовской области

Зимовниковском районе Ростовской области мать и сын погибли в результате пожара в частном доме. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области

Пожар произошел в поселке Зимовники, в переулке Набережном. 84-летняя женщина и ее 60-летний сын не заметили запах дыма. Соседи вызвали пожарных, когда дом уже горел.

При тушении на площади 64 кв. м были найдены тела погибших. В ликвидации возгорания участвовали семь сотрудников МЧС с помощью двух единиц техники.

Причины пожара устанавливают дознаватели.

Тат Гаспарян

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