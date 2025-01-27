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Бывшему исполняющему обязанности замглавы Севастополя продлили арест на 3 месяца

Басманный суд Москвы еще на три месяца, до 20 апреля, продлил срок ареста бывшему исполняющему обязанности замгубернатора Севастополя Евгению Горлову по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере. Экс-чиновник требовал деньги от представителя «Севастопольгаза», которое было в госсобственности региона, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката экс-чиновника Александра Карабанова.

Фото: loon.site

Фото: loon.site

Защита чиновника считает, что следствие необоснованно заявило ходатайство о продлении ему срока ареста. В связи с этим решение о продлении меры пресечения будет обжаловано адвокатом. Он утверждает, что его доверитель не совершал насильственных преступлений и хищений из госбюджета. Кроме того, защита обращает внимание, что у господина Горлова на иждивении находятся трое детей и пожилые родители.

Арест также продлили предполагаемому посреднику в передаче взятки Максиму Ларину. В Мосгорсуде на рассмотрении апелляционных жалоб на предыдущее продление обвиняемым ареста отмечали, что Максим Ларин ранее служил в СБУ, где теперь его разыскивают за госизмену. В материалах уголовного дела указано, что заявивший о вымогательстве взятки со стороны бывшего чиновника председатель совета директоров ПАО «Севастопольгаз» Эдуард Третьяк уже более 10 лет знаком с посредником во взяточничестве Максимом Лариным. Они познакомились, когда Эдуард Третьяк был офицером внутренних дел Украины, а Максим Ларин служил в СБУ по Севастополю. После проведения референдума в 2014 году Максим Ларин стал служить в российских правоохранительных органах, а в 2020 году ушел на пенсию, до своего задержания работал в строительной организации, заключавшей с властями Севастополя госконтракты на проведение строительно-монтажных работ.

Уголовное дело было возбуждено 25 августа 2024 года. По материалам дела, в конце 2023 года господин Горлов решил регулярно получать взятку от представителя ПАО «Севастопольгаз» и ООО «Цифровые технологии» за общее покровительство. По версии следствия, Евгений Горлов потребовал от бизнесмена отдавать ему через своего знакомого Максима Ларина с декабря 2023 года каждый месяц 1 млн руб. за способствование в обеспечении своевременной оплаты и погашении задолженности по заключенным договорам с подведомственными учреждениями, а также за общее покровительство по службе. Позже, считает следствие, и. о. замглавы Севастополя потребовал от потерпевшего передать ему за полгода взятку в размере 6 млн руб.

В начале августа мужчина обратился в УФСБ России по Крыму и Севастополю. Сначала задержали Максима Ларина, которому передали 6 млн руб. для Евгения Горлова. В момент получения денег, в августе 2024 года, чиновника задержали. Ему предъявили обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Максима Ларина обвинили в посредничестве во взяточничестве. Они оба признали вину.

По делу проведены обыски, назначены экспертизы, запланирован допрос свидетелей и фигурантов, а также очные ставки. Расследование уголовного дела продолжается.

Татьяна Ручкина

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