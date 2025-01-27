Приставы Прикамья взыскали с неплательщиков алиментов на 1,7 млрд рублей

В 2024 году сотрудники главного управления федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Пермскому краю взыскали с неплательщиков алиментов на 1,7 млрд руб., что на 20% больше показателя 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ ФССП по Пермскому краю Фото: ГУ ФССП по Пермскому краю

В 2024 году судебными приставами Пермского края было возбуждено более 2,3 тыс. административных дел по фактам неуплаты алиментов. По результатам их рассмотрения судами 1,9 тыс. должников привлекли к обязательным работам, 74 неплательщикам присуждены штрафы, 281 алиментщику назначили наказание в виде административного ареста.

Дознавателями ГУ ФССП по фактам уклонения от уплаты алиментов возбуждено 1478 уголовных дел, 70 виновных были приговорены к реальному лишению свободы.