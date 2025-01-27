«Не выживать, а развиваться»

Проректор по стратегическим коммуникациям и развитию ИжГТУ, профессор кафедры «Экономика и управление организацией» Раиль Галиахметов, подводя итоги года, рассказал о сотрудничестве вуза с министерствами и предприятиями. К этому подталкивает необходимость эксплуатировать сложное оборудование, в том числе БПЛА и цифровые платформы. Как предприятия МСП смогли обеспечить потребительский рынок так, что «никто не заметил дефицита продуктов», почему оборонные предприятия — «герои нашего времени», и что сегодня необходимо ИжГТУ для развития — в ответе Раиля Галиахметова для проекта «ГОДные итоги» от «Ъ-Удмуртия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставил Раиль Галиахметов для «Ъ-Удмуртия» Фото: предоставил Раиль Галиахметов для «Ъ-Удмуртия»

— Какие ключевые действия и стратегические решения сделали этот год выигрышной партией для вас и вашей команды?

— Нам удалось значительно расширить сотрудничество ИжГТУ с министерствами, органами муниципальной власти и предприятиями. Мы проводили в университете дни Госсовета Удмуртии, работали совместно с минэкономики, минпромторгом, минобразования.

Но самым неожиданным можно назвать взаимодействие с минздравом. Выяснилось, что в больницах сейчас такое количество техники и оборудования, что возникла потребность в технических кадрах, которые смогут их эксплуатировать и ремонтировать. Теперь наши студенты проходят практику в медучреждениях. Будем направлять их на работу в больницы и готовить специалистов на бакалаврском и магистерском уровнях.

Тоже самое можно сказать и про сотрудничество с минприроды, где мы нашли множество точек соприкосновения. Специфика сегодняшнего дня заключается в том, что везде используется очень сложное оборудование, например БПЛА, и цифровые платформы. Мы активно работаем со сложным программным обеспечением.

Еще один неожиданный момент — сотрудничество ИжГТУ и Национального музея имени Кузебая Герда. Казалось бы, что тут общего? В университете находятся интересные артефакты и технические образцы конструкторов, работавших на наших предприятиях. Определились, что было бы полезно выставлять в экспозиции как в музее, так и на территории ИжГТУ.

Задача в 2024 году была в том, чтобы ИжГТУ был неотъемлемой частью жизнедеятельности республики. И у нас это получается.

— Какие фигуры вдохновляли и мотивировали вас на новые достижения и победы в 2024 году?

— Особенно хочется сказать про две категории руководителей, которыми я восхищаюсь:

1. Руководители наших крупных оборонно-промышленных предприятий. Я знаю, какие на производствах были проблемы, связанные с оборудованием, кадрами и финансами, но при этом государственный оборонный заказ был полностью выполнен. Это руководители крупных предприятий — концерн «Калашников», ИЭМЗ «Купол», Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг», Ижевский радиозавод. Стоит отметить и сарапульские производства, и другие заводы республики. Считаю, что это герои нашего времени.

2. Представители малых и средних предприятий, ориентированных на потребительский рынок, которые в условиях санкционной политики через импортозамещение и теневой серый импорт смогли обеспечить Россию и Удмуртию так, что никто не заметил дефицита продуктов и товаров. Наши автосалоны заставлены машинами, полки полны продуктов. Любая одежда, электронные товары, запчасти для самолетов — бизнес все обеспечил.

— Какие свежие идеи и комбинации вы планируете использовать в следующем году, чтобы вновь одержать победу?

— Пусть нашим общим лозунгом станет «не выживать, а развиваться». Этот лозунг, который часто использовался в 90-е и позволил выстоять нашему высшему профессиональному образованию, сегодня архинеобходим. Мы уже выстояли, в том числе под санкционным давлением, и должны говорить о развитии.

Нам нужны сегодня новые научные гранты, договоры с предприятиями. Нужны новые специальности, актуальные для рынка и востребованные у работодателя. Я желаю этого как для ИжГТУ, так и в целом для республики, чтобы мы дальше развивались и твердо стояли на ногах.

Интервью других участников проекта «ГОДные итоги-2024» читайте на лэндинге от «Коммерсантъ-Удмуртия».