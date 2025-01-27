Оператор ТЦ бывшего губернатора прогнозирует усиление конкуренции за арендаторов

Эксперт по торговой недвижимости ожидает, что в Перми в 2025 году усилится конкуренция между арендодателями. Торговые центры города будут конкурировать за арендаторов, такое мнение высказала руководитель направления недвижимости группы «ЭКС» Елена Жданова. Прогноз эксперта, представителя администрации ТРК «Семья», связан со стратегиями развития российских брендов и сетей, которые сейчас занимают большую часть площадей в торговых центрах. По словам госпожи Ждановой, многие из них в 2025 году планируют пересматривать расположение точек и закрывать неэффективные магазины. Резкого роста большинство брендов не планирует — его сдерживает текущая значительная закредитованность, высокая ставка Центробанка РФ, продолжающийся переход части продаж в онлайн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«В конкурентной борьбе за арендатора в Перми будут выигрывать торговые центры, которые создали сбалансированную концепцию и обладают стабильным потоком покупателей. Ожидается, что продолжится тренд на рост востребованности зон кафе, ресторанов, развлечений и социальных площадок»,— рассуждает Елена Жданова. Так, в ТРК «Семья» в прошлом году обновили зону развлечений и ресторанную группу. Сейчас в «Семье» в Перми доля незанятых торговых площадей снизилась до 1,6%. В течение года администрация ТРК планирует переместить некоторых арендаторов на новые места внутри торгового центра и запустить ограниченное количество новых брендов, добавила руководитель направления недвижимости группы «ЭКС».

Отметим, тренд на сокращение посещаемости ТЦ прослеживается в сфере торговли периодически со времен пандемии коронавируса. С января по начало декабря 2024 года трафик в ТЦ крупных городов Прикамья снизился на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, рассказывали ранее в Focus Technologies. Снижение на 5% год к году показала посещаемость пермских ТЦ в период «черной пятницы». Кроме того, перед Новым годом и в праздничные каникулы посещаемость пермских ТЦ снизилась на 6 и 1% соответственно по сравнению с прошлым годом. Сокращение происходит на фоне инфляции, а также перехода населения к покупкам онлайн.