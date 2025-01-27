В Оренбуржье от сельской администрации потребовали отремонтировать сети водоснабжения

Суд удовлетворил требования прокуратуры Александровского района возложить на администрацию обязанность провести капитальный ремонт сеть водоснабжения и башню, возведенные в 1960-х годах. Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По данным надзорного ведомства, на территории Каликинского сельсовета расположены башня Рожновского и водопроводная сеть, которые возвели в 1960-х годах. Объекты водоснабжения полностью изношены. Администрация не принимала на протяжении длительного времени никаких мер по их ремонту.

«Бездействие органа местного самоуправления влечет за собой нарушение права граждан на получение коммунальных услуг в связи с неоднократными сетевыми авариями», — отмечают в региональной прокуратуре. Районное надзорное ведомство контролирует качество и своевременность исполнения решения суда.

Руфия Кутляева