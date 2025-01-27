Экс-министр культуры Прикамья задолжал трем банкам

Арбитражный суд Пермского края опубликовал мотивировочное решение по делу о банкротстве экс-министра культуры региона Александра Протасевича. Еще 14 января суд ввел процедуру реструктуризации долга в отношении экс-чиновника. С заявлением о признании себя банкротом господин Протасевич обратился в конце прошлого года, добровольно указав за собой долг в 2,6 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Протасевич

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Александр Протасевич

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

На суде экс-министр сослался на наличие у него задолженности перед тремя банками: ПАО «Сбербанк России», ПАО «ВТБ», ПАО «Т-Банк». Согласно материалам дела, до 2024 года Александр Протасевич надлежащим образом обслуживал все ранее принятые на себя обязательства, «но в связи со сложившейся тяжелой финансовой ситуацией не имеет возможности для погашения образовавшейся кредитной задолженности, которая в настоящее время является для него непосильной».

В настоящее время Александр Протасевич является гендиректором фонда развития культурной, научно-образовательной и социально-экономической сфер территорий «Культурная столица», а также трудоустроен в некоммерческой ассоциации «Международный Дельфийский комитет». Как указано в решении суда, средний доход с 2021 по 2023 год заявителя составлял: за 2021 год — 83,5 тыс. руб. в месяц, за 2022 год — 95 тыс. руб. в месяц, за 2023 год — 107, 9 тыс. руб. в месяц, за 2024 год (6 месяцев) — 85 тыс. руб.

У должника имеется 12 счетов в банках, остаток по которым составляет 0 руб. Сведения об ином имуществе должником не указаны. Он состоит в браке, несовершеннолетних детей не имеет. Александр Протасевич долгое время был одним из идеологов культурного проекта бывшего губернатора Прикамья Олега Чиркунова «Пермь — культурная столица». В 2011–2012 годах возглавлял краевое министерство культуры, в 2017–2019 годах занимал должность заместителя руководителя минкульта, а затем переехал в Москву, где сейчас и проживает.