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«Т Плюс» вернула тепло в большинство домов Балатово

«Т Плюс» возобновила подачу тепла в ранее отключенные жилые дома Балатово, сообщает компания. Ремонтные работы на теплотрассе были закончены в час ночи, подача горячей воды и отопления полностью восстановлена в 23 домах из 26. Еще три дома обслуживаются на пониженных параметрах.

Фото: Т Плюс

Фото: Т Плюс

Окончательно решать вопрос с их теплоснабжением в компании намерены к обеду.

Авария произошла вечером 26 января: из-за дефекта на теплотрассе по ул. Советской Армии, 33б произошло отключение теплоснабжения в жилом секторе и двух объектов социальной сферы.

В «Т Плюс» пояснили, что к дефекту на теплотрассе привело вчерашнее массовое отключение электроэнергии в Балатово.

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