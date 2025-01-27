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Бывший главврач челябинского онкоцентра не смог выйти из СИЗО

Челябинский областной суд не удовлетворил жалобу адвоката бывшего главного врача регионального клинического центра онкологии и ядерной медицины Дмитрия Ростовцева на продление меры пресечения в виде ареста. Сторона защиты просила заменить ее на домашний арест или залог. Медработник пробудет в СИЗО до 5 марта, сообщает прокуратура Челябинской области.

Адвокаты указывали на положительные характеристики личности обвиняемого, отсутствие намерения скрыться, а также оспаривали причастность к инкриминируемому преступлению. Однако с учетом позиции прокурора решение первой инстанции оставили без изменений.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», сотрудники УФСБ России по региону задержали Дмитрия Ростовцева в начале августа. В отношении главврача онкоцентра возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере по ч. 4 ст. 159 УК РФ. По версии следствия, в 2021-2024 годах Дмитрий Ростовцев вместе с подчиненными устраивал на работу фиктивных сотрудников, получая за них заработную плату. Ущерб бюджету оценивается в размере 2,7 млн руб.

Виталина Ярховска

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