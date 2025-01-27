Ночью 24 января в Альметьевске от отравления угарным газом пострадала семья из четырех человек, включая двух детей. Об этом сообщает пресс-служба Госжилинспекции Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Альметьевске семья из четырех человек отравилась угарным газом

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ В Альметьевске семья из четырех человек отравилась угарным газом

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Дети в сопровождении матери были госпитализированы, отец семейства от госпитализации отказался.

«Что стало причиной отравления угарным газом, сейчас устанавливается: герметичные пластиковые окна или не почищенный дымоход. Информации о проведении техобслуживания в этом доме пока нет», — говорится в сообщении пресс-службы.

Предварительно аварийной службой при обследовании квартиры было выявлено, что в дымоходе и вентиляционных каналах нет тяги при закрытых окнах.

Артём Дергунов