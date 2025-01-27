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В Кургане возбудили уголовное дело после гибели пешехода в ДТП

Управление МВД РФ по Курганской области возбудило уголовное дело после аварии с погибшим пешеходом в муниципальном центре. Предполагаемую виновницу ДТП задержали, сообщает пресс-служба ведомства.

Автомобиль подозреваемой изъят. За ДТП ей может грозить до пяти лет лишения свободы.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», авария произошла днем 26 января этого года в Кургане на проспекте Конституции. Водитель Volkswagen ехала с улицы Тельмана в сторону Юргамышской, набрала небезопасную скорость и не справилась с управлением. После этого она выехала на остановку «Больница имени Красного Креста» и насмерть сбила местную жительницу.

Ольга Воробьева

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