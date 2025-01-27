Больше 50% смертельных отравлений наркотиками в Удмуртии пришлись на синтетику

В Удмуртии на данный момент зарегистрировано 4,8 тыс. наркоманов, что на 5,8% меньше, чем годом ранее. Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, за последний год выявили 350 новых наркопотребителей. Это на 22,5% меньше, чем в 2023-м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Треть выявленных в регионе наркотиков за год пришлись на синтетические психостимуляторы — синтетические опиоиды и соли.

«За год в Удмуртии зарегистрировано 44 случая острого отравления наркотическими веществами, в том числе 19 — с летальным исходом»,— сказал главврач республиканского наркодиспансера, главный внештатный нарколог Удмуртии Артем Школяр. По его словам, больше половины случаев отравлений пришлись на синтетические наркотики.

Господин Школяр добавил, что в наркодиспансере развернуто 285 лечебных и реабилитационных коек. Ежегодно реабилитацию проходят около 4 тыс. человек с разными видами зависимостей