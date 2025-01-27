Красноярский «Енисей» обыграл болгарский клуб на сборах

Футбольный клуб «Енисей», выступающий в Мелбет — Первой лиге, провел первый контрольный матч в ходе зимней паузы. Красноярцы встретились с болгарским клубом «Ботев» из Пловдива.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Матч прошел 26 января в Турции, где соперники проводят сборы. Он закончился победой сибиряков со счетом 2:1. Ранее планировалось, что 22 января «Енисей» сыграет с сербским «ОФК Белград», но этот матч был отменен из-за погоды.

В российском первенстве красноярская команда идет на 10 месте. Всего в Мелбет — Первой лиге выступает 18 команд. Чемпионат возобновится после перерыва 1 марта.

Валерий Лавский