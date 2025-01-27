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Студенту техникума в Удмуртии дали условный срок за сломанный полицейскому нос

18-летнего студента Политехникума в Игринском районе Удмуртии осудили за оскорбления и драку с полицейскими. Как сообщает объединенная пресс-служба судов республики, пьяный подсудимый нарушал общественный порядок в общежитии.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Нарушитель не реагировал на замечания воспитателей. Полицейские прибыли на место и обратились к студенту. Тогда подсудимый агрессивно и публично обматерил одного из правоохранителей и нанес удар кулаком в лицо, сломав ему нос.

За публичные оскорбления представителя власти и применение к нему насилия (ст. 319, ч. 1 ст. 318 УК РФ) ему назначили 1 год и 6 месяцев лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Кроме того, на подсудимого возложили определенные обязанности.

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