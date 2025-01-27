Томич предстанет перед судом за приготовление сбыта героина

Прокуратура Ленинского района Томска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего жителя областного центра, которому инкриминируется покушение на незаконный сбыт наркотических средств (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Об этом сообщил Telegram-канал ведомства.

Как установило следствие, в декабре 2024 года обвиняемый получил от неустановленного лица координаты тайника-закладки с партией героина общей массой более 27 гр., расфасованной в 95 свертков. Наркотики он спрятал в ячейке камеры хранения магазина. «Однако, являясь наркопотребителем, он попал в медицинское учреждение и спустя месяц лечения забыл, где оставил сумку с наркотическими средствами»,— отметили в прокуратуре.

Бесхозный рюкзак с наркотиками обнаружили сотрудники магазина и передали его полиции. В рюкзаке правоохранители обнаружили паспорт предполагаемого злоумышленника.

Уголовное дело рассмотрит Ленинский райсуд Томска.

Антон Вебер