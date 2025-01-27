Сочи вошел в топ популярных направлений для отдыха парами в январе

Сочи занял третье место в рейтинге популярных направлений для отдыха парами в январе. Курорт собрал 9% бронирований. Путешественники предпочитают бронировать номера в среднем на четыре ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 4,3 тыс. руб., по данным сервиса бронирования отелей и квартир Твил.ру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ

Первое место получила Москва. Столица получила 13% бронирований. Средняя продолжительность поездки в январе вдвоем составляет две ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 4,3 тыс. руб.

Санкт-Петербург занял второе место с 11% бронирований в январе. Путешественники в среднем бронируют номера в культурной столице на три ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 4,3 тыс. руб.

В топ также попали и другие города Краснодарского края. Краснодар занял четвертое место в рейтинге популярных направлений для отдыха парами в январе. В городе путешественники бронируют номера в среднем на две ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 3,5 тыс. руб.

Седьмое место получила Красная Поляна. Путешественники предпочитают бронировать номера в январе в среднем на четыре ночи. Средняя стоимость ночи размещения составляет 8,2 тыс. руб.

Топ-10 закрывает Геленджик. В курортном городе туристы предпочитают оставаться в среднем на четыре ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 4 тыс. руб.

Мария Удовик