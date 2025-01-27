Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В понедельник в Татарстане до вечера сохранится туман

В понедельник, 27 янв., на территории Татарстана и в Казани в ближайший час, а также в дневные и вечерние часы ожидается туман. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Татарстан.

В понедельник в Татарстане до вечера сохранится туман

В понедельник в Татарстане до вечера сохранится туман

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В понедельник в Татарстане до вечера сохранится туман

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В ведомстве отмечают, что по улицам и дорогам нужно передвигаться с осторожностью. Для перехода проезжей части лучше воспользоваться надземным или подземным пешеходным переходом.

Артём Дергунов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...