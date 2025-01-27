В понедельник, 27 янв., на территории Татарстана и в Казани в ближайший час, а также в дневные и вечерние часы ожидается туман. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В понедельник в Татарстане до вечера сохранится туман

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ В понедельник в Татарстане до вечера сохранится туман

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В ведомстве отмечают, что по улицам и дорогам нужно передвигаться с осторожностью. Для перехода проезжей части лучше воспользоваться надземным или подземным пешеходным переходом.

Артём Дергунов