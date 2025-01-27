Музейно-выставочный центр «Уралкалия» — в топ-25 музеев России

Музейно-выставочный центр ПАО «Уралкалий» занял 8-е место в рейтинге Национальной премии «Корпоративный музей». В рейтинге приняли участие более 200 музеев страны.

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Критериями оценки стали три показателя: участие в профессиональных конкурсах, наличие побед в этих конкурсах и уровень информационной активности музея. Итоги составлены на основе анализа деятельности музеев за 2018–2024 годы.

Музейно-выставочный центр «Уралкалия» не только сохраняет историю компании и Верхнекамского месторождения солей, но и выполняет важные образовательные, культурные и коммуникативные функции.

Ирина Константинова, заместитель генерального директора — директор по персоналу и коммуникациям ПАО «Уралкалий»:

В Березниках и Соликамске нам удалось создать современное многофункциональное музейное пространство, которое объединяет историю, образование и инновации. Наши музеи стали не только местом для сохранения наследия, но и площадкой для обучения, обмена опытом и знакомства с деятельностью компании. Мы рады, что наша работа получает признание на таком высоком уровне и благодарим организаторов конкурса за оценку нашего вклада в развитие корпоративной культуры.

ПАО "Уралкалий"