В Туве осудили сотрудников ФНС за помощь в уклонении от налогов на 46 млн рублей
Кызылский горсуд вынес приговор в отношении четырех действующих и одного бывшего сотрудников ФНС. Их признали виновными в превышении должностных полномочий (ч.3 ст. 286 УК РФ). Подсудимым назначили от 3,5 до четырех лет условно, сообщает прокуратура Тувы.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
По данным следствия, с 2019-го по 2020 год фигуранты дела, занимая руководящие должности, «приняли незаконные решения о возврате суммы налога на добавленную стоимость для ООО "Дизель"». По сведениям источника «Ъ-Сибирь» в правоохранительных органах, речь идет о сумме в 46 млн руб.
Кроме лишения свободы, обвиняемым запрещено занимать должности на государственной службе и органах местного самоуправления от 1,5 до двух лет. Также суд удовлетворил иск обвинения о взыскании с осужденных суммы ущерба.