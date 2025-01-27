Мэрия планирует продать на торгах участок под склад у Западного обхода

На заседании комиссии по землепользованию и застройке администрация Перми предложила установить на участке по Пыжевской улице зону обслуживания промышленности, торговли, складирования и мелкого производства Ц-6.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

«Данная территория подлежит вовлечению в оборот»,— сообщила на заседании комиссии 24 января замминистра по управлению имуществом и градостроительной деятельности края Виктория Бабушкина. По данным обосновывающих материалов к заседанию комиссии, сейчас прорабатывается вопрос вовлечения этого участка в хозяйственный оборот с помощью проведения аукциона по территории для размещения объектов складского назначения. Площадь этой территории, расположенной в Индустриальном районе города, 3,4 тыс. кв. м.

Земля под складской объект находится в районе Западного обхода, улиц Промышленной и Пыжевской. Рядом размещены складские, административные и производственные здания. Сейчас площадка входит в территориальную зону индивидуальной усадебной застройки Ж-5.