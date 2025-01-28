Механоремонтный комплекс ММК: 25 лет бесперебойной работы

28 января исполнилось 25 лет ООО «Механоремонтный комплекс» — одному из крупнейших производителей технологического оборудования для металлургической и горнодобывающей отраслей российской промышленности. На протяжении всей своей истории предприятие обеспечивает бесперебойный производственный процесс на Магнитогорском металлургическом комбинате.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ММК Фото: Пресс-служба ММК

МРК специализируется на изготовлении новых запасных частей и сменного оборудования для технологических агрегатов ММК, а также на ремонте механического оборудования во всех переделах и производствах комбината. Кроме того, МРК поставляет оборудование и запасные части для других российских предприятий черной металлургии, являясь одним из основных производителей технологической литейной посуды России и стран ближнего зарубежья.

ООО «Механоремонтный комплекс» — приоритетный партнер комбината по программе освоения и продвижения высокопрочных и износостойких сталей, выпускаемых под маркой MAGSTRONG. Предприятие имеет производственные мощности для переработки данного металлопроката, в том числе выполнения специального раскроя высокопрочного листового проката по любой траектории реза плазменной резкой на машинах термической резки с программным управлением, изготовления нестандартных изделий из высокопрочного проката с применением технологий гибки и штамповки, сварки и механической обработки; проектного сопровождения изготавливаемых изделий.

При поддержке Фонда развития промышленности МРК реализует два крупных инвестиционных проекта. Один из них — строительство цеха литейно-кузнечной продукции, ориентированного на выпуск импортозамещающей машиностроительной продукции для рынков России и стран СНГ. Другой проект — цех машиностроительной продукции, в котором будут выпускать нестандартное оборудование тяжелого машиностроения, с основным акцентом на металлургическое и горно-обогатительное производства, а также подъемно-транспортное оборудование.

ПАО «ММК»