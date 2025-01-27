Так ли хороши монолитно-каркасные дома, как про них рассказывают?

Изначально при помощи монолитно-каркасной технологии строительства возводили коммерческие здания, но сейчас монолитно-каркасное строительство активно используют в городском, частном и дачном строительстве. Популярность такого метода обусловлена повышенной жесткостью, надежностью и устойчивостью конструкций и более короткими сроками возведения по сравнению с другими методами.

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Такая технология домостроения надежная, она заключается в возведении прочного монолитного каркаса из железобетона. «Скелет» дома состоит из трех основных элементов:

1. Свайно-ростверковый фундамент.

2. Перекрытия, балки.



3. Колонны и диафрагмы жесткости.

Все компоненты связаны между собой арматурным каркасом и монолитным бетоном. В итоге остов получается жестким, неподвижным и прочным.

Ключевые преимущества такого метода:

1. Отсутствие несущих стен внутри квартиры позволяет осуществлять перепланировку с последующим беспроблемным согласованием с надзорными инстанциями.

2. Возможность строительства в любое время года.

3. Каркас здания и плиты перекрытия дома создаются и собираются непосредственно на строительной площадке, ускоряя процесс стройки.



4. Монолитные новостройки отличаются своей долговечностью и менее подвержены усадке: таким образом, ремонт от застройщика будет радовать вас долгое время. А если вы захотите что-то изменить, то сможете смело приступить к ремонтным работам, не выжидая усадочного срока, который рекомендовано соблюдать в домах, построенных по другим технологиям.

Именно по монолитно-каркасной технологии строится современный, комфортный дом «Притяжение»1 от девелопера PAN City Group2 в центре Кондратово (ул. Водопроводная, 6а).

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Несмотря на праздничные дни и погодные условия, строительные работы не прерываются: уже завершено бетонирование плит перекрытия 10-го этажа в секции №2, кладка наружных стен до 5-го этажа, монтаж сборных железобетонных панелей шахты лифта, диафрагм жесткости, вентиляционных блоков. Идут работы по кладке ограждения балконов. Все строительные работы ведутся в соответствии с графиком. Общий процент готовности дома – 23%!

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Квартиры в ЖК «Притяжение» будут сдаваться с качественной отделкой «под ключ». Всего в наличии 23 уникальные планировки на любой запрос и бюджет: от 25-метровых студий до просторных четырехкомнатных квартир площадью 76 кв. м. В ЖК предусмотрена также авторская велком-зона с дизайнерским лобби, кофе-пойнтом и коворкингом, кладовые помещения, колясочная, помещение для мойки лап питомцев, детское игровое пространство в лобби дома с выходом на всесезонную прогулочную игровую зону – почти 500 кв. м уникального пространства для отдыха, велобокс во дворе дома и открытая вместительная парковка на 144 места.

Все необходимое – рядом: детский сад прямо напротив дома, неподалеку строятся новая школа на 1100 мест, высокотехнологичная поликлиника и современный торговый центр. Новоселов порадует новая транспортная развязка с тротуарами, пешеходными переходами и остановочными комплексами в шаговой доступности от дома.

Жилой комплекс «Притяжение» сдается уже следующей зимой – в первом квартале 2026 года!

Узнайте об эксклюзивных условиях покупки с удобной рассрочкой3 от застройщика. Бронируйте понравившуюся квартиру на сайте дома «Притяжение» дом-притяжение.рф или через приложение PAN в App Store и Play Market.

Важно, что на данном этапе строительства дома вы можете выбрать подходящую планировку и нужный этаж из ассортимента квартир. С ростом дома растет стоимость и выбывают из продажи самые привлекательные предложения.

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Узнать подробности и получить консультацию можно в офисах продаж компании PAN City Group по адресам: г. Пермь, ул. Ленина, 72а, вход с ул. Борчанинова, офис 2, и шоссе Космонавтов, 111и, корпус 2, 2-й этаж, а также по телефону (342) 207-17-07.

1ЖК «Притяжение» / Дом «Притяжение» – строящийся многоквартирный жилой дом по адресу: Пермский край, Пермский район, д. Кондратово, ул. Водопроводная, 6а. Застройщик – Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на сайте Единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/ (ID – 55655), на сайте застройщика https://pancityproject.ru/, а также на сайте https://дом-притяжение.рф. 2 PAN City Group – ООО «ПАН Сити Групп» – управляющая организация ООО СЗ «СИТИ Проект». 3 Рассрочку предоставляет застройщик – ООО СЗ «СИТИ Проект». График внесения платежей оформляется в качестве приложения к договору участия в долевом строительстве.

ООО СЗ "СИТИ Проект"