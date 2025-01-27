Для реновации лыжной базы «Пермские медведи» одобрена смена зонирования на 59 га земли

Члены комиссии по землепользованию и застройке одобрили установление территориальной зоны центра обслуживания рекреационных территорий Ц-4 на участке лыжной базы «Пермские медведи». Как стало известно «Ъ-Прикамье» на недавнем заседании комиссии, сейчас территория базы на ул. Спортивной, 22, площадью 59,96 га, находится в зоне городских лесов ГЛ. Территория лыжно-биатлонного комплекса подлежит реновации, в связи с этим необходимо установить указанную зону. Параллельно ведется работа по изменению функционального зонирования площадки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: материалы комиссии ПЗЗ Фото: материалы комиссии ПЗЗ

Глава министерства Лариса Ведерникова пояснила, что при реновации на базе построят лыжероллерную трассу. Проект будут вести региональные власти. В ходе работ компетентные ведомства проведут компенсационные мероприятия по включению в состав городских лесов новых участков.

В декабре проект по смене зонирования базы «Пермские медведи» уже рассматривался на заседании комиссии, тогда в состав зоны Ц-4 включали два участка комплекса площадью 8 га. База «Пермские медведи» была приобретена региональными властями в 2021 году, во время продажи на торгах по банкротству Экопромбанка. Объект передали в управление школе олимпийского резерва по базовым видам спорта «Старт».