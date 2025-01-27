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В Новосибирске заработала крупнейшая в СФО инфекционная больница

В Новосибирске открылась инфекционная больница, ввод которой был запланирован еще в 2022 году. Объект находится в районе поселка Садовый.

Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ

Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ

«Начали эксплуатацию нового инфекционного комплекса в поселке Садовый. На сегодняшний день в больнице находятся 168 пациентов, в том числе шесть пациентов в отделении реанимации,— рассказал министр здравоохранения региона Ростислав Заблоцкий в ходе оперативного совещания в областном правительстве.

Как писал «Ъ-Сибирь», в июле прошлого года губернатор Андрей Травников заявил, что запуск больницы состоится осенью 2024-го. Тогда же он сообщил, что на строительство госпиталя на 504 койко-места из федерального бюджета было выделено 2 млрд руб. Соглашение по условиям ГЧП на возведение объекта было подписано минздравом региона в сентябре 2021 года с ООО «Проекты развития 2» (входит в инвестиционно-строительный холдинг «К1»).

Закончить строительство здания планировалось в 2022 году, тогда стоимость объекта оценивалась в 4,6 млрд руб. Однако позже стоимость работ выросла до 16 млрд руб.

После ввода госпиталя в эксплуатацию старая инфекционная больница была полностью перемещена в новое здание. Что будет с ее территорией площадью 2,5 га на ул. Семьи Шамшиных, 40 пока неизвестно.

Александра Стрелкова

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