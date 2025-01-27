Суд снова изучит законность продажи завода Дзержинского

Арбитражный суд Уральского округа вернул на новое рассмотрение в первую инстанцию заявление Минпромторга РФ, в котором министерство оспаривало сделку по продаже имущественного комплекса обанкротившегося ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского». Речь идет о прошедших в 2024 году торгах, в которых одержало победу ООО «ПСК «Спецпроектстрой», предложив за актив 725 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В том же году министерство направило заявление о признании сделки недействительной, поскольку на момент регистрации ООО как участника торгов у него не было допуска к работе с секретными сведениями. Позже Минпромторг аннулировал у ООО соответствующую лицензию, и сделка была расторгнута.

При этом сначала Арбитражный суд Пермского края, а затем и апелляция признали действия конкурсного управляющего по продаже имущественного комплекса законными.

В рамках новых торгов имущество завода было продано НПО «Курганприбор».