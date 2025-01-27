Дело о разглашении налоговой тайны возбуждено на сотрудников ФНС Новосибирска

Два действующих и один бывший сотрудник межрайонной инспекции ФНС России № 20 по Новосибирской области подозреваются в разглашении налоговой тайны. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управлении ФСБ России.

По версии следствия, в период 2023-2024 годов экс-налоговик, подкупив двух действующих инспекторов ФНС, получил служебную информацию о банковских счетах четырех коммерческих организаций, сведения о более чем 40 тыс. вновь зарегистрированных в РФ юридических лицах и индивидуальных предпринимателях с персональными данными учредителей и директоров.

По материалам ФСБ управление СКР по Новосибирской области возбудило уголовное дело по ст. 183 УК РФ (незаконные получение и разглашение сведений, составляющих налоговую тайну). На время следствия подозреваемых отпустили под подписку о невыезде. В обеспечительных целях силовики инициировали арест имущества фигурантов дела стоимостью 5 млн руб.

В середине января, как писал «Ъ-Сибирь», силовики задержали заместителя руководителя налоговой инспекции по делу о взятке.

Илья Николаев