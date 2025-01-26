В ходе СВО погиб доброволец, восстанавливавший мельницу в Курской области

Доброволец Сергей Ешин, известный восстановлением водяной мельницы в селе Красниково Пристенского района Курской области, погиб в ходе спецоперации. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Мы познакомились еще в Самарской области, где он помогал нам восстанавливать ветряную мельницу в селе Бариновка Нефтегорского района. Вместе мы открывали ее в 2023 году»,— рассказал глава региона и добавил, что Сергей был профессиональным десантником.

Местные СМИ со ссылкой на мать бойца сообщили, что его отпевание пройдет 28 января в Курске.

Алина Морозова