В Рыбинске в ДТП погиб пешеход

В Рыбинске в дорожно-транспортном происшествии на 5-м километре окружной автодороги погиб пешеход. Об этом сообщили в ярославской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, в 17:20 водитель автомобиля Geely наехал на пешехода, который пересекал проезжую часть не в установленном месте. Пешеход шла слева направо по ходу движения машины.

В результате ДТП 59-летняя женщина скончалась на месте до прибытия скорой помощи. На месте работают следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Антон Голицын