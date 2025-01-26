Бастрыкин поручил возбудить дело после сообщений о банде подростков в Краснодаре

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после информации о группе несовершеннолетних бандитов, орудующих в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В сообщении ведомства указано, что подростки портят общедомовое имущество в многоквартирных домах, а также избивают сверстников и пожилых людей. В пабликах сообщается, что в банду входят 30 школьников в возрасте от 10 до 16 лет. Главаря банды зовут «Рыжий», он учится в школе №52, занимается единоборствами.

Господин Бастрыкин дал указание руководителю регионального управления СКР Андрею Маслову подготовить доклад обо всех обстоятельствах происшествия.

Лия Пацан