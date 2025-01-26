Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Бастрыкин поручил возбудить дело после сообщений о банде подростков в Краснодаре

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после информации о группе несовершеннолетних бандитов, орудующих в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В сообщении ведомства указано, что подростки портят общедомовое имущество в многоквартирных домах, а также избивают сверстников и пожилых людей. В пабликах сообщается, что в банду входят 30 школьников в возрасте от 10 до 16 лет. Главаря банды зовут «Рыжий», он учится в школе №52, занимается единоборствами.

Господин Бастрыкин дал указание руководителю регионального управления СКР Андрею Маслову подготовить доклад обо всех обстоятельствах происшествия.

Лия Пацан

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...