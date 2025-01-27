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Структура электроэнергетического комплекса РФ

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Электроэнергетический комплекс России состоит из Единой энергетической системы России (ЕЭС России) и пяти технологически изолированных территориальных энергосистем. К последним относятся энергосистемы Камчатского края, Магаданской и Сахалинской областей, Чукотского автономного округа, а также Норильско-Таймырская энергосистема в Красноярском крае, говорится в материалах «Системного оператора» (СО; диспетчер энергосистемы).

ЕЭС России включает 75 региональных энергосистем, которые образуют семь объединенных энергетических систем (ОЭС): Востока, Сибири, Урала, Средней Волги, Юга, Центра и Северо-Запада. Энергосистемы соединены линиями электропередачи напряжением 220–500 кВ и выше. На начало 2024 года, по данным СО, установленная мощность электростанций ЕЭС России — 263,1 тыс. МВт.

ОЭС Сибири располагается на территории Сибирского федерального округа и частично — Дальневосточного федерального округа. Включает десять региональных энергетических систем. Согласно материалам СО, площадь территории ОЭС Сибири — 4944 тыс. кв. км, в городах и населенных пунктах проживает более 19 млн человек. Электроэнергетический комплекс ОЭС Сибири образуют 126 электростанций суммарной установленной мощностью 52,51 тыс. МВт на начало 2025 года.

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