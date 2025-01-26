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В Краснодаре возбудили дело после ограбления пенсионера в лифте

Следователи возбудили уголовное дело по п. «г» ч.2 ст.161 УК РФ (грабеж) против 26-летнего краснодарца, избившего и ограбившего пенсионера в лифте жилого дома №8 на улице Воробьева, сообщает региональное управление СКР. Видео преступления публикуют местные паблики.

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Фото: скриншот с видео

Фото: пресс-служба УМВД России по Краснодару

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Фото: скриншот с видео

Фото: пресс-служба УМВД России по Краснодару

По данным следствия, злоумышленник нанес пенсионеру не менее четырех ударов по голове, после этого похитил у потерпевшего деньги и личные вещи.

Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. Руководитель краевого управления СКР Андрей Маслов взял расследование под личный контроль.

На кадрах запечатлено, как фигурант заходит в лифт вместе с пенсионером, который передвигается с помощью трости, когда двери лифта закрываются, злоумышленник начинает избивать пожилого мужчину, похищает банковскую карту и бутылку водки. Скрыться с места преступления ему не дают два молодых человека, которые стали очевидцами преступления.

Лия Пацан

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