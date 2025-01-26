Суд Дании отказался выдать Украине подозреваемого в шпионаже россиянина

Высокий суд Западной Дании отказал Украине в экстрадиции россиянина, обвиняемого в шпионаже, а также украинца, проходящего по делу о краже. Инстанция сочла, что на Украине обвиняемые могут подвергнуться пыткам, сообщило издание BT.

Уточняется, что украинца обвиняют на родине в краже драгоценностей, а также в хищении наличных средств в четырех случаях взлома. Россиянин, по мнению украинской стороны, шпионил в пользу неназванной страны.

По мнению судей, в случае экстрадиции обвиняемых на Украину существует риск, что их подвергнут бесчеловечному или унижающему достоинство обращению, включая пытки. Суд учел предоставленные украинской стороной обещания соблюдать права человека, но счел их недостаточными.

Отмечается, что в Дании с декабря 2024 года обвинение получило право подать заявление в Верховный суд, чтобы добиться экстрадиции. Однако решение Высокого суда, считающегося одной из высших инстанций королевства, защищает обвиняемых от выдачи.