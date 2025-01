Туристы распробовали Петербург

В новогодние каникулы Петербург посетило 1,2 млн туристов, это на 14% больше, чем в прошлом году. Участники рынка полагают, что потенциал роста у индустрии гостеприимства города еще велик, а потому активно вводят новые гостиницы и апарт-отели.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ По данным аналитиков компании «Турбарометр Санкт-Петербурга», в прошлом году в город приехало 11,6 млн гостей, что на 2,2 млн больше, чем в 2023-м

Как сообщила администрация Петербурга, за зимние каникулы туристы оставили в Петербурге 32 млрд рублей, что превысило прошлогодний показатель на 6 млрд. В отдельные праздничные дни загрузка петербургских отелей была практически полной, сообщает администрация города.

По итогам 2024 года рост турпотока в города также превзошел ожидания. По данным аналитиков компании «Турбарометр Санкт-Петербурга», в прошлом году в город приехало 11,6 млн гостей, что на 2,2 млн больше, чем в 2023-м.

У аэропорта Пулково по итогам года рост пассажиропотока гораздо более скромный, всего 3%, однако в натуральных показателях цифра внушительная: авиагавань обслужила 20,9 млн пассажиров. На внутренних рейсах было обслужено 16,7 млн пассажиров, на международных — 4,2 млн.

По данным «Турбарометра Санкт-Петербурга», число иностранных гостей в Петербург в прошлом году выросло на 46%, в город приехало 839 тыс. человек, причем рост турпотока из дальнего зарубежья составил 73%, а из стран СНГ — 23%.

В прошлом году продолжала укрепляться еще одна тенденция в Петербурге: стал заметен рост медицинского туризма. По данным комитета по развитию туризма, в прошлом году поток пациентов из Китая вырос почти втрое, из Киргизии — вдвое, из Узбекистана — на 30%. Наиболее востребованы у иностранных пациентов услуги в сферах акушерства, гинекологии, педиатрии, офтальмологии, цифровой стоматологии. Пользуются спросом программы комплексного обследования в петербургских клиниках. Работа по развитию медицинского туризма в Санкт-Петербурге ведется также в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство», предполагающего к 2030 году увеличение экспорта туристских услуг до $22,3 млрд, рост внутренних поездок по стране до 140 млн и фактическое удвоение количества рабочих мест в туристической отрасли.

Лидер страны

На этом фоне рынок объектов размещения Петербурга имеет значительный потенциал роста, говорят эксперты рынка. По данным консалтинговой компании NF Group, в 2024 году в Санкт-Петербурге открылось пять новых гостиниц и 13 апарт-отелей, что привело к увеличению совокупного номерного фонда на 1,1 тыс. единиц.

По предварительным данным, в 2024 году в России открылось более 80 новых качественных гостиниц и апарт-отелей с общим фондом 9 тыс. номеров, что превышает показатель 2023 года на 6% (500 номеров) и соответствует рекордному значению 2018 года. В целом объем качественного предложения в России составляет около 150 тыс. номеров.

На рынке гостиничной недвижимости Санкт-Петербурга в 2024 году 70% нового предложения пришлось на апарт-отели: было открыто 13 новых объектов, 12 из которых реализованы в формате сервисных апартаментов для розничных инвесторов. Общая проектная мощность новых объектов составила 3,2 тыс. юнитов, из которых 777 единиц прошли классификацию. Прогнозируется, что в 2025 году откроется 11 апарт-отелей с общим номерным фондом 2,5 тыс. номеров. Десять из них будут функционировать под управлением российских сетевых операторов, таких как «МТЛ. Управление недвижимостью», Becar Asset Management, Visioneer Property Group и др.

«К ключевым апарт-отелям, открытым в 2024 году, можно отнести следующие: "Гимназия № 5" (апарт-отель категории "пять звезд" с номерным фондом 45 единиц), VALO Soul (категория "четыре звезды", 210 номеров, проектный объем 448 юнитов), "25/17 Заневский" (категория "четыре звезды", 120 номеров, проектный объем 300 юнитов), Artstudio M103 (категория "четыре звезды", с номерным фондом 80 единиц, проектный объем 458 юнитов) и комплекс сервисных апартаментов Well (категория "три звезды", 40 номеров с проектным объемом 1231 юнит)»,— перечисляют в NF Group.

Общий объем предложения апарт-отелей в Северной столице по итогам 2024 года составил 53 объекта с номерным фондом 8,8 тыс. единиц.

Продажи растут

Сергей Софронов, коммерческий директор ГК «ПСК», рассказал, что продажи на рынке апартаментов в 2024 году выросли на 15% относительно прошлого. «Больше половины — сервисный формат. Полагаю, что наше участие в общей статистике довольно ощутимое, поскольку в ноябре у нас продажи апартаментов выросли на 80%. В прошлые месяцы мы также фиксировали рост: на 10–15%, иногда на 40%»,— делится господин Софронов.

Общие успехи сегмента, по его мнению, объясняются перетоком инвестиционного спроса из жилой недвижимости, где пока нет дешевой ипотеки.

По словам господина Софронова, средние цены на рынке апартаментов составили почти 300 тыс. рублей за квадратный метр. «Если оценивать сегмент апарт-отелей категории "три-четыре звезды", то средние цены здесь на уровне 265–280 тыс. рублей за "квадрат". С точки зрения предложения вторая половина 2024 года стала очень активной. Сейчас в продаже более 4 тыс. юнитов. За третий квартал на рынке появилось три новых проекта сервисных апартаментов. Часть из них — единственные в своей локации. Например, апарт-отель Industrial Avenir, который мы начали строить у станции метро "Кировский завод", является единственным новым предложением в сегменте сервисных апартаментов в этом районе»,— рассказал господин Софронов.

Денис Розанов, руководитель отдела продаж апарт-отеля Well, замечает: «Заполняемость апарт-отелей по итогам года составит на 25–30% выше, чем у гостиниц. Одним из заметных событий для города стало открытие Well на 1052 номера. Из новых проектов, вышедших в продажу, стоит отметить второй проект Well в Санкт-Петербурге на площади Конституции — "Well Московский". Ключевым фактором, способствующим запуску новых проектов, сегодня является рост туристического потока в Петербурге».

Константин Сторожев, генеральный директор VALO Hospitality, подсчитал, что за первые три квартала 2024 года в Петербурге было реализовано 2,4 тыс. апартаментов. Продажи выросли на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Льготной ипотеки в сегменте коммерческой недвижимости никогда не было. Поэтому мы не просто можем адаптироваться к текущим условиям, но и становимся привлекательным сегментом для инвесторов»,— подчеркивает эксперт. По его мнению, для роста популярности апартаментов есть несколько причин. Во-первых, сложная ситуация с покупкой жилья развивает рынок аренды. Потенциальные покупатели предпочитают не брать квартиру в ипотеку по высоким ставкам, а арендовать.

Во-вторых, Петербург становится популярным направлением у туристов. «Летом мы в VALO наблюдали ситуацию, когда загрузка апарт-отеля могла достигать 97%. Это тоже говорит об инвестиционном потенциале апартаментов»,— отмечает господин Сторожев.

Марина Павлюкевич, генеральный директор PLG, добавляет: «Летом 2024 года количество бронирований выросло на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Со стороны инвесторов к сегменту также был заметен рост интереса: после отмены льготной ипотеки многие переориентировались на приобретение апартаментов. Спрос за этот год вырос практически на 40% по сравнению с предыдущим».

В целом на долю сервисных апартаментов в Санкт-Петербурге приходится 43% от общего числа бронирований, рассказала госпожа Павлюкевич.

Управляющий партнер и генеральный директор всесезонного курорта «Охта Парк» Геннадий Мусиенко, рассуждая о перспективности вложений в индустрию гостеприимства, говорит: «Очевидно, что сегодня лидируют проекты, которые концентрируют в одном месте наибольшее число возможностей для отдыха. Просто арендовать коттедж недостаточно — должны быть и развлечения, и занятия спортом, и рестораны, формат спокойного отдыха, целый комплекс услуг для отдыха с детьми. Важно нивелировать фактор сезонности и создавать круглогодичные продукты».

Глеб Журавлев