МЧС не нашло утечек мазута с кормы затонувшего пермского танкера

Спасатели МЧС с помощью телеуправляемого подводного аппарата провели 25 января обследование кормы затонувшего пермского танкера «Волгонефть-212». Как сообщает «Ъ», выявлено отсутствие протечек мазута, грунт вокруг кормы «достаточно чистый», маслянистых пятен также нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС России Фото: МЧС России

Затонувшая часть пермского танкера лежит на глубине 20 метров в 11 км от берега.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря. По данным Минтранса, в море попало 2,4 тыс. т мазута, в регионе ввели режимы ЧС регионального и федерального характера. Танкер «Волгонефть-212» принадлежит пермской компании «Кама Шипинг».